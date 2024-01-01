تراند اليوم : بريطانيا تنسق مع واشنطن لتوجيه ضربات عسكرية على أهداف حوثية داخل الأراضي اليمنية

صحيفة الخليج 365: ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن الجيش البريطاني يستعد وينسق مع الولايات المتحدة لشن هجمات جوية على أهداف حوثية في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة البريطانية قوله أن "الجيش البريطاني سينضم إلى الولايات المتحدة وربما دولة أوروبية أخرى لإطلاق وابل من الصواريخ ضد أهداف مخططة مسبقا إما في البحر أو في اليمن نفسه، حيث يتمركز الحوثيون".

وأشارت إلى إن "الضربات المنسقة يمكن أن تشمل طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني للمرة الأولى أو الدمرة HMS Diamond".

وأفادت أنه "من المتوقع أن تصدر المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في الساعات المقبلة، بيانا غير مسبوق، يحذر الحوثيين من التوقف عن مهاجمة السفن التجارية أو مواجهة القوة العسكرية للغرب".