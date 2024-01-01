مشاريع بلدية الوديعة تجمل بوابة المملكة مع اليمن

قال رئيس بلدية الوديعة، المهندس قايد مبارك البريكي: «يسرني باسمي ونيابة عن زملائي أن أرحب بأمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في زيارته التفقدية لمحافظة شرورة، التي تأتي ضمن حرص القيادة على الاهتمام بالمواطنين في كل مناطق المملكة، وذلك من أجل تحقيق متطلباتهم والوقوف على احتياجاتهم».

بنية تحتية

وأكد البريكي أن بلدية الوديعة حظيت كغيرها من البلديات التابعة لأمانة منطقة نجران بالاهتمام الوافر من قِبل أمير المنطقة والقيادة الحكيمة، مشيرا إلى تمتع المحافظة بالعديد من المشروعات التي تلبي حاجة المواطنين ورفاهيتهم.

وأوضح أن مركز الوديعة كان له نصيب وافر من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أسوة ببقية المناطق والمحافظات - حيث شهد العديد من المشاريع التنموية والخدمية التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وتابع البريكي: «بلدية الوديعة أولت الاهتمام بالبنية التحتية للمركز والقرى التابعة له، وكذلك معالجة التشوه البصري والعمل على أنسنة المدن، حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع التنموية بالوديعة الحدودية».

وأضاف أن بلدية الوديعة قامت بدراسة وطرح وترسية المشاريع الداعمة ذلك، لافتا إلى أن ​​المشاريع التي تم إنجازها هى مبان ومرافق بلدية - المرحلة الثانية، وكانت تكلفتها 2558077 ريالا سعوديا، بينما المشاريع الجارية تتضمن مشروع عقد الصيانة العلاجية والوقائية للسفلتة والأرصفة والإنارة، الذي بلغت تكلفته 4186230 ريالا.

وبالنسبة للمشاريع تحت إجراءات الترسية، فقد شملت مشروع سفلتة مخططات المنح - المرحلة الرابعة بتكلفة 6916771 ريالا، وكذلك مشروع التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بتكلفة بلغت 981093 ريالا، ومشروع إنشاء ممشى بمركز الوديعة بتكلفة بلغت 1829247 ريالا، ومشروع تأهيل وصيانة الممشى الشمالي في مركز الوديعة بتكلفة 698625 ريالا، بالإضافة إلى مشروع إنشاء حديقة في مركز الوديعة بتكلفة بلغت 1822175 ريالا. أما بالنسبة للمشاريع المستقبلية، فتتضمن مشروع إنشاء بوابة لمركز الوديعة، ومشروع تأهيل وتطوير الشوارع والطرق والإنارة، ومشروع صيانة المجسمات بمركز الوديعة.

مشاريع بلدية الوديعة ومشاريع تم إنجازها

مباني ومرافق بلدية الوديعة - المرحلة الثانية

المشاريع الجارية الصيانة العلاجية والوقائية للسفلتة والأرصفة والإنارة

مشاريع تحت إجراءات الترسية

سفلتة مخططات المنح - المرحلة الرابعة

مشروع معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

إنشاء ممشى في مركز الوديعة

تأهيل وصيانة الممشى الشمالي بالمركز

إنشاء حديقة بالوديعة

المشاريع المستقبلية