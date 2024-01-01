أعلنت شركة أرامكو، اليوم الأحد، عن أسعار الوقود لشهر يناير 2024. وجاءت الأسعار على النحو التالي: نوع الوقود السعر (ريال سعودي) بنزين 91 2.18 بنزين 95 2.33 ديزل 1.15 غاز البترول المسال 0.95 الكيروسين 0.93

كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو تعلن أسعار الوقود لشهر يناير 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.