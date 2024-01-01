انت الان تتابع اتحاد القدم يعلن بدء الميركاتو الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 9:39 مساءً

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم انطلاق فترة التسجيل الثانية (الشتوية) لموسم 2023-2024، وذلك بحسب البرنامج الزمني المعتمد من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد. وكشف الاتحاد أن فترة التسجيل الشتوية بدأت مع اللحظة الأولى للدخول في العام الجديد 2024 بالنسبة لأندية دوري روشن للمحترفين، ودوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ودوريات الثانية والثالثة. وأشار الاتحاد إلى أن فترة الميركاتو الشتوي لهذه الدوريات ستستمر حتى الـ30 من شهر يناير الجاري 2024.

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