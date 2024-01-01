تراند اليوم : شاهد: جانب من احتفالات ⁧‫الرياض‬⁩ بمناسبة دخول ⁧‫عام 2024

صحيفة الخليج 365: شهدت الرياض، ليل الاثنين احتفالات باستقبال العام الجديد 2024.

وأظهر مقطع فيديو إطلاق عروض الألعاب النارية والليزر في السماء في العديد من الأماكن.

وأبان الفيديو عروض من أعمال فنية ضمن فعاليات موسم الرياض.