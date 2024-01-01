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تراند اليوم : شاهد: جانب من احتفالات ⁧‫الرياض‬⁩ بمناسبة دخول ⁧‫عام 2024

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صحيفة الخليج 365: شهدت الرياض، ليل الاثنين احتفالات باستقبال العام الجديد 2024.

وأظهر مقطع فيديو إطلاق عروض الألعاب النارية والليزر في السماء في العديد من الأماكن.

وأبان الفيديو عروض من أعمال فنية ضمن فعاليات موسم الرياض.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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