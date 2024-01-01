شكرا لقرائتكم خبر عن بطابع جديد.. "سبل" تحتفي بإنجازات منظومة النقل والخدمات اللوجستية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، طابعًا تذكاريًا بعنوان "مسارات تربطنا بالمستقبل"، احتفاء بما تشهده منظومة النقل والخدمات اللوجستية من تطورات متسارعة وإنجازات متتالية.

ويُعد قطاع الخدمات اللوجستية، أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، إذ يشهد حاليًا العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة، التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية.

وتعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفق منهجية لتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتوسيع فرص الاستثمار مع القطاع الخاص، إذ أسهم القطاع من خلال نموه السريع في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل متنوعة، والإسهام في تأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

أبرز الأحداث الوطنية

وتواكب الطوابع البريدية التي تصدرها مؤسسة البريد السعودي "سبل"، أبرز الأحداث الوطنية ومنها المناسبات الدينية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها.

وكذلك أهم المناسبات الدولية، إذ تصدر الطوابع البريدية التذكارية، ليحاكي كل طابع منها حدثًا مهمًا، أو لتخليد مشهد بارز في التاريخ السعودية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم، وللمؤرخين المهتمين بتدوين التاريخ.