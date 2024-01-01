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طقس الصباح الباكر.. ضباب كثيف على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد إلى انتشار ضباب كثيف في الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء، يستمر حتى الساعة 10 من صباح اليوم الاثنين.

ويصاحب الضباب انعدام في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.

أمطار خفيفة

كما توقع المركز هطول أمطار خفيفة حتى الساعة 10 صباحًا، على الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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