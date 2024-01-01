شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب كثيف على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد إلى انتشار ضباب كثيف في الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء، يستمر حتى الساعة 10 من صباح اليوم الاثنين.

ويصاحب الضباب انعدام في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.

أمطار خفيفة

كما توقع المركز هطول أمطار خفيفة حتى الساعة 10 صباحًا، على الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.