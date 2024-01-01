انت الان تتابع فرص للأمطار وضباب متوقع في اليوم الأول من العام الجديد.. تفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 يناير 2024, 5:09 صباحاً

لا تزال التوقعات الجوية الصادرة عن كادر التنبؤات في "مركز طقس العرب الإقليمي"، تشير -بحمد الله- إلى تجدد تأثر بعض مناطق المملكة يوم الاثنين بأحوال جوية غير مستقرة، تتركز في الدرجة الأولى على الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة، وبعض الأجزاء الجنوبية الغربية منها. ومن المتوقع بمشيئة الله أن تتكاثر بعض السحب على ارتفاعات مختلفة في الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية مع ساعات فجر وصباح يوم الاثنين، يتخللها بمشيئة الله هطول زخات محلية من الأمطار، خفيفة في غالبها، قد تمتد مع ساعات العصر والمساء لتشمل الأجزاء الشمالية من منطقة الرياض. كما يحتمل -بمشيئة الله- هطول زخات خفيفة من الأمطار على السواحل الجنوبية الغربية من المملكة، وتحديدًا سواحل جازان؛ على أن تتراجع فرص الأمطار عن كل المناطق مع ساعات الليل. ويراقب فريق التنبؤات الجوية في "طقس العرب" احتمالية تشكل الضباب في منطقة حائل مع ساعات فجر وصباح يوم الاثنين، متسببًا في تدني مدى الرؤية الأفقية، والله أعلم.

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