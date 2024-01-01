"رشوة واستغلال نفوذ".. "نزاهة": إيقاف 141 متهمًا من 6 وزارات بينها "الداخلية والعدل"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 يناير 2024, 5:23 صباحاً

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر ديسمبر 2023م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل "1481" جولة رقابية، والتحقيق مع "207" مشتبه فيهم؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: (الداخلية، الحرس الوطني، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان). وقالت: إنه جرى إيقاف 141 متهمًا؛ وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورطهم في تهم "الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير"، وأشارت إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء. ودعت هيئة الرقابة لحماية المال العام والحفاظ عليه، إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات التالية: - الهاتف المجاني: 980. - البريد الإلكتروني: [email protected] - الفاكس: 0114420057

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