انت الان تتابع بداية من الأربعاء المقبل.. انطلاق رحلتَيْن يومياً لنقل المعتمرين الإيرانيين إلى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 يناير 2024, 5:32 صباحاً

تنظّم الخطوط الجوية الإيرانية، بداية من الأسبوع الجاري، رحلتين يومياً لنقل المعتمرين الإيرانيين من 10 مطارات إلى المملكة العربية السعودية، وفقاً لتقارير إيرانية. من المقرر أن يبدأ نقل المعتمرين الإيرانيين بداية من يوم الأربعاء المقبل من مطار طهران الدولي، تليها رحلات إضافية من مطارات مشهد وشيراز وأصفهان وزهدان وبندر عباس ومدن أخرى . ومن المتوقع أن يؤدي نحو 64 ألف إيراني العمرة قبل بداية شهر رمضان المبارك، وفقًا لمنظمة الحج والزيارة الإيرانية .

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