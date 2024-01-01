شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يرعى حفل تدشين 25 حديقة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس الأحد، حفل تدشين 25 حديقة موزعة على 18 حيًا بمدينة الرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر حفل التدشين في حديقة الكناري بحي الحمراء في الرياض، صاحب السمو الأمير د. فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين المنطقة.

دراسة عميقة وتصاميم حديثة

وأعرب أمير الرياض في تصريح بهذه المناسبة، عن سعادته برعاية مثل هذه الحفل لتقديم هذه الحدائق لمدينة الرياض التي قامت عليها أمانة المنطقة بدراسة عميقة وتصاميم حديثة.

وأكد أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات ودعم من القيادة الكريمة لجعل الرياض دائمًا بهذا المستوى الرائع الذي يجعل جودة الحياة فيها عالية جدًا.

وأشار إلى أن العمل على هذه الحدائق جاء بعد تخطيط ودراسة شاملة جعلت هذه الحدائق تنطلق وتقدم كهدية لأهالي الأحياء.

وقال الأمير فيصل بن بندر: نحن نخطو خطوات جيدة في منطقة الرياض، فالأمانة تقوم بدورها والقطاع الحكومي يقوم بدوره والقطاع الخاص في نفس الوقت يقوم بدوره، وهذه تعطي مؤشرًا أن هذا التفاعل وهذا التناغم يجعلنا نفخر بهذا المستوى الجيد.

وقدم شكره إلى أمين المنطقة والعاملين بالأمانة على ما يقدمونه من جهود مبذولة.

تنفيذ مشروعات خدمية

وبدأ الحفل المعد بتلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك ألقى الوكيل المساعد للأنسنة والمشروعات الخدمية م. تركي بن عبد العزيز التركي، كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته لهذا الحفل.

وأضاف أن الـ25 حديقة تقع على مساحة إجمالية تتجاوز 229.917 مترًا مربعًا، من الفراغات العامة والمساحات الخضراء وأكثر 10.126 من الأشجار، وبمساحة تتجاوز 21 ألف متر طولي من ممرات المشاة والدراجات.

وأوضح أنه جرى العمل على تصميم وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، من أبرزها مشروع حدائق الأحياء السكنية والحدائق النوعية وتطوير الميادين والمواقع التاريخية.

عرض مرئي

ثم شاهد أمير منطقة الرياض عرضًا مرئيًا عن الحدائق الجديدة، وخطط التوسع، وجانبًا من المشاركات المجتمعية، ثم شهد توقيع اتفاقية بين أمانة المنطقة وشركة التعاونية للتأمين لإنشاء حديقة عامة.

بعد ذلك كرم أمير منطقة الرياض، الجهات والمؤسسات التي قدمت مبادرات في حدائق المدينة، وهي: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وجمعية "لأجلهم"، وجمعية "كفاءة" للتشغيل والصيانة الأهلية.

ثم اجرى جولة على معالم حديقة الكناري بحي الحمراء، ووضع الحجر التذكاري للحدائق التي جرى تدشينها.

230 ألف متر مربع

يذكر أن الحدائق التي جرى تدشينها تقع على مساحة إجمالية 230 ألف متر مربع، ومسطحات خضراء بمساحة 75 ألف متر مربع، وتأتي في إطار التوسع في الحدائق النوعية، وزيادة المسطحات الخضراء، وتطويرها وأنسنتها، بتصاميم عصرية حديثة، بما يرفع جودة الحياة داخل الأحياء السكنية، ويسهم في تحقيق مبادرة الرياض الخضراء.

وتغطي الحدائق الجديدة الاحتياج المحلي لمختلف أرجاء العاصمة، وترتقي بالمرافق الحيوية، لأحياء (العارض، والرمال، والبيان، والمونسية، وطويق، والقادسية، والفلاح، وأشبيلية، والنزهة، وحي الملك فيصل، والتعاون، والحمراء، والورود، والنسيم الغربي، والخليج، والمهدية، والمروة، والدار البيضاء).

وجرى تصميم حدائق الأحياء بمعايير عالمية، وجرى تنفيذها لتحقيق هدف خفض وصول السكان إلى 10 دقائق سيرًا على الأقدام، إلى جانب زراعة 2000 شجرة، و8000 شجيرة، وتجهيز 129 لعبة، والعديد من مواقع الفعاليات، والخدمات، بما يلبي تطلعات السكان المجتمعية والترفيهية.