انت الان تتابع بجوائز تصل إلى نصف مليون ريال.. انطلاق تحدي التطبيقات القرآنية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، الرئيس الفخري لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة (مكنون)، انطلقت يوم أمس الأحد، فعاليات "تحدي القرآن التقني" بالتعاون بين مبادرة العطاء الرقمي التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة متعب بن عبدالعزيز الأهلية، والجمعية.

ويهدف "تحدي التطبيقات القرآنية" للسعي إلى ابتكار حلول تقنية ومنصات برمجية قابلة للتنفيذ تخدم القرآن الكريم في عدد من التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي المعزز وإنترنت الأشياء وتقنيات الويب والمساعد الافتراضي، من خلال تنافس الفرق المشاركة من داخل المملكة وخارجها، وتوجيه طاقاتها واستثمار مواهبها لخدمة القرآن الكريم، بالإضافة إلى تقديم ورش إرشادية ودعم فني تقني للفرق المشاركة أثناء التحدي.

ويبلغ مجموع جوائز "تحدي التطبيقات القرآنية" نصف مليون ريال، برعاية مؤسسة متعب بن عبدالعزيز الأهلية، حرصًا منها على إمداد الفضاء الرقمي بالجديد من منصات القرآن الكريم وتطبيقاته، والتي توظّف أحدث التقنيات الناشئة، واستثمارًا للطاقات الشابة من الجنسين، ورفع كفاءتها العلمية، كما ستقوم المؤسسة بالتعاون مع عدد من المؤسسات المانحة في المملكة بتحويل مخرجات التحدي إلى منصات رقمية قائمة لتعم الفائدة منها، ويحقق التحدي مخرجاته المطلوبة.