انت الان تتابع ليست كلها مشاهدة لدينا.. "الزعاق": 2024 سيشهد 4 أحداث كونية "خسوفين وكسوفين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن عام 2024 سنة كبيسة عدد أيامها 366 يوماً، وعلى هذا الأساس سيكون شهر فبراير 29 يوماً، وسنشهد خلالها 4 حوادث كونية.

وأضاف الزعاق؛ أن السنة الميلادية سنة شمسية، أي إنها تعتمد على دورة الشمس الظاهرية حول الأرض، وتحسب على ميلاد سيدنا عيسى -عليه السلام- فيما تحسب السنة الهجرية على هجرة سيدنا محمد -عليه الصلاة والسلام- .

وتابع الزعاق؛ في فيديو على حسابه في "إكس"، أن العام الحالي 2024 سيشهد 4 أحداث كونية؛ خسوفين وكسوفين، لكن الدول العربية لن تشاهد إلا خسوف القمر الذي سيحدث في 18 سبتمبر.