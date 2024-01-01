مكة المكرّمة والقنفذة الأعلى حرارة اليوم بـ 31 درجة.. والسودة الأدنى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 يناير 2024, 6:26 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة والقنفذة أعلى درجة حرارة 31 ْمئوية، فيما سجّلت السودة 2 ْمئوية فقط . وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة وجازان 30 درجة، وشرورة وينبع 29 ْمئوية . وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 2 ْمئوية، تليها طريف 6 درجات، وأبها وتبوك والقريات 8 درجات، والباحة وعرعر وسكاكا والطائف 9 درجات. وسجّلت الرياض وبريدة وحائل وعرعر وسكاكا والدوادمي والصمان والتنهات وطريف والطائف والأحساء والقريات والمجمعة والدهناء أعلى نسبة رطوبة 100%.

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