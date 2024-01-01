انت الان تتابع أمانة العاصمة المقدسة تطرح عددًا من المشاريع الاستثمارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 يناير 2024, 7:05 صباحاً

طرحت أمانة العاصمة المقدسة عددًا من المشاريع الاستثمارية، التي تحرص من خلالها على تقديم خدمات مميزة؛ وذلك ضمن توجهاتها في إيجاد المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص. وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني؛ أن الأمانة تحرص على التوسع في إيجاد المزيد من المشاريع الاستثمارية من خلال طرح الفرص التي تتيح المجال للتنوع ومواكبة رؤية المملكة 2030، وتدعم برنامج جودة الحياة التي سيتم تنفيذها بمواصفات عالية بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يعد شريكًا أساسيًّا في عملية التنمية. وبيّن أن الأمانة طرحت خمسة مشاريع استثمارية جديدة منها مشروعان لإنشاء وتشغيل وصيانة موقعين لتشوين البناء في مخطط ولي العهد رقم (8)، ومشروع لإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع طبي عام في مخطط ولي العهد رقم (3)، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة وحدات فندقية في مخطط ولي العهد رقم (5)، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مركز رياضي في حي الشرائع. وتهدف الأمانة إلى تطوير المنطقة بشكل عام، وتعزيز الأنشطة المختلفة، والإسهام في تسريع وتيرة التنمية لتحقيق مفهوم الاستدامة وكفاءة الإنفاق؛ داعيةً الراغبين في التقديم على أحد هذه المشاريع والاطلاع على المزيد من الفرص الاستثمارية، إلى الدخول على الموقع الإلكتروني للأمانة، أو على التطبيق الخاص ببوابة الاستثمار البلدي (فرص).

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