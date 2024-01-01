كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنها نفذت خلال شهر ديسمبر 2023م، 1481 جولة رقابية، وحققت مع 207 مشتبه فيهم، من بينهم موظفون من وزارات الداخلية، والحرس الوطني، والعدل، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأضافت الهيئة أنه تم إيقاف 141 متهمًا، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بكفالة مالية، وذلك لتورطهم في جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.
وأكدت الهيئة أنها تعمل على استكمال الإجراءات النظامية، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى القضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر نزاهة تعلن عن إيقاف 141 متهمًا من 6 وزارات بينها الداخلية والعدل لتورطهم في تهم الرشوة واستغلال النفوذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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