اليابان.. زلزال بقوة 7.4 يضرب وسط البلاد وتحذيرات من موجات "تسونامي"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 يناير 2024, 7:53 صباحاً

هز زلزال قوي وسط اليابان، اليوم الاثنين، وتَبِعَه تحذيرات من موجات مد عاتية "تسونامي" في وسط البلاد وعند الساحل الغربي؛ وفق ما أعلنته هيئة الإذاعة اليابانية. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي ضرب اليابان كان بقوة 7.4 درجات؛ مشيرة إلى أن قوة الزلازل في بعض مناطق اليابان تصل إلى 7 درجات. وقالت هيئة الإذاعة اليابانية وفق "سكاي نيوز عربية" إنها تتوقع حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان. وأضافت أنه يُعتقد أن موجات تسونامي وصلت إلى ساحل مقاطعتي نيغاتا وتوياما وجزيرة سادو وشبه جزيرة نوتو التابعة لمقاطعة إيشيكاوا.

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