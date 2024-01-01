انت الان تتابع ما تأثير المكملات الغذائية على دواء الغدة؟.. "القصيم الصحي": هذا ما عليك تجنبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعا تجمع القصيم الصحي، إلى تجنب تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الحديد والكالسيوم مع دواء الغدة.

وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس": "تجنب تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم والحديد في نفس موعد تناول دواء الغدة، على الأقل بـ4 ساعات؛ بسبب تأثير المكملات على امتصاص الجسم لهذه الأدوية".

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