تراند اليوم : "الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة

صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

وقال المركز: سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، جازان، عسير والباحة.