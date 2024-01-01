تراند اليوم : "الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة

صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.
وقال المركز: سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، جازان، عسير والباحة.
صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.
وقال المركز: سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، جازان، عسير والباحة.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام