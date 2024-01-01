السعودية | برنامج الاعتماد المهني يبدأ أعمال الفحص المهني في جمهورية مصر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرحلة الأولى من برنامج “الفحص المهني” في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة المصرية، وذلك عبر توأمة منظومة فحص المهارات في البلدين الشقيقين؛ لرفع كفاءة العمالة المهنية، وجودة الخدمات المهنية المقدمة في سوق العمل السعودي.

ويستهدف البرنامج في المرحلة الأولى خمسَ مجالاتٍ مهنية، وهي: (السباكة، والكهرباء، واللحام، وميكانيكا السيارات، والنجارة)، حيث تعمل الوزارة على إضافة مجموعة مجالات مهنية أخرى في المراحل القادمة.

ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتفعيل البرنامج في عدة دول؛ وذلك بعد نجاح تفعيله في جمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الهند، وجمهورية بنجلاديش، وجمهورية سريلانكا خلال الأشهر الماضية.

ويسهم برنامج الفحص المهني في التأكد من امتلاك العامل المهارات اللازمة لأداء المهنة التي يرغب في العمل بها قبل دخوله سوق العمل السعودي، حيث أصبحت شهادة الفحص المهني متطلبًا أساسيًا لعملية استقدام العمالة المهنية إلى المملكة لعوائل محددة من المهن، والتي يمكن الحصول عليها من أحد مراكز الفحص المعتمدة في بلد العامل – قبل قدومه – بعد اجتياز اختبارين أحدهما نظري والآخر عملي.

يذكر أنّ البرنامج يأتي مع حزمة من برامج تطويريّة أخرى تندرج جميعها تحت مظلة “الاعتماد المهني”، التي تعكس جهود المملكة في إيجاد سوق عمل متين وجاذب، يتميّز بمرونته العالية وسرعة تجاوبه مع المتغيرات واستقطابه للمهارات الأعلى.