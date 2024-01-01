مشاريع بلدية لأنسنة شرورة

يدشن أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مساء اليوم، مشاريع المرحلة الأولى من سفلتة الطرق لبلدية شرورة، وذلك في مقر صالة الأمير مشعل بن سعود للاحتفالات، ضمن المشاريع التنموية لمختلف الجهات الحكومية التي يفتتحها أمير المنطقة.

أمير العطاء

أكد رئيس بلدية محافظة شرورة، المهندس شرفي بن علي أبوساق، أن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد دائما يحمل في كل زيارة إلى محافظة شرورة أروع صور العطاء لأمير البناء والتنمية، حيث لبست عروس الربع الخالي حلة قشيبة من الورود والزهور والأقواس الترحيبية، فرحا بزيارته الميمونة التي يدشن خلالها العديد من مشاريع الخير والبناء، ويتفقد أحوال المواطنين عن قرب. وتعكس تلك الزيارة جليا مدى ما يحظى به المواطن والمقيم من رعاية واهتمام من قِبل ولاة الأمر في كل المناطق والمحافظات، ولا سيما في محافظة شرورة، بوابة المملكة الجنوبية، انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الرامية إلى تلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق مطالبهم من المشاريع الخدمية.

أنسنة المدن

أوضح أبوساق أن بلدية محافظة شرورة أولت تطوير البنية التحتية في مشاريعها وأنسنة المدن جل اهتمامها، حيث أنجزت مشروع سفلتة طرق بلدية شرورة بقيمة إجمالية بلغت 7311681 ريالا، وبمساحة إجمالية 7794 م2. كما يجري تنفيذ العديد من المشاريع، منها مشروع استكمال حديقة الملك عبدالعزيز (المرحلة الثانية) بقيمة إجمالية 615365 ريالا، وبمساحة تجاوزت 21 ألف م2. كما توجد مشاريع صيانة للطرق والأرصفة والمسطحات الخضراء، منها مشروع صيانة الشوارع والأرصفة وأعمدة الإنارة (المرحلة الأولى) بنسبة إنجاز 80 %، ومشروع صيانة الشوارع والأرصفة وأعمدة والإنارة (المرحلة الثانية) بقيمة إجمالية 7013350 ريالا، ونسبة إنجاز 30 %، ومشروع صيانة المسحطحات الخضراء وشبكات الري (المرحلة الثانية) بقيمة إجمالية 3888142 ريالا، ونسبة إنجاز 30 %. كما رست بلدية شرورة العديد من المشاريع، وما زال العمل جاريا على إكمال مسوغاتها النظامية، لتوقيع عقودها، منها عقد نظافة محافظة شرورة والمراكز التابعه لها بقيمة إجمالية 22825282 ريالا، ومشروع حديقة الروضة بقيمة إجمالية 939021 ريالا، وحديقة الخالدية بقيمة إجمالية 805000 ريال، ومشروع سفلتة مخططات المنح بقيمة إجمالية 7459762 ريالا، ومشروع معالجة عناصر التشوه البصري، وحديقة الأخاشيم بقيمة إجمالية 795132 ريالا.

مشاريع للترسية

أشار رئيس بلدية المحافظة إلى أنه توجد العديد من المشاريع تحت مرحلة الطرح والترسية، وإكمال مسوغاتها النظامية لترسيتها، منها استكمال حديقة الملك عبدالعزيز بقيمة إجمالية 11444857 ريالا، واستكمال سفلتة مخطط الصناعية بقيمة إجمالية 4700.000 ريال، واستكمال سفلتة شوراع مخططات المنح بقيمة إجمالية 3000.000، واستكمال سفلتة مخطط حي الأمير مشعل بقيمة إجمالية 8133906 ريالات، وسفلتة المواقع الاستثمارية والساحات داخل مخططات المنح بقيمة إجمالية 6700000 ريال، وما زالت هناك مشاريع تحت الدراسة والاعتماد، منها عقد صيانة متنزه الملك عبدالعزيز، وحديقة النزهة، وحديقة مشعل «أ»، وحديقة مشعل «ب»، وإنشاء ممشى بحي مشعل «ب»، وإنشاء ممشى في حي النزهة، وتطوير طريق الأمير جلوي.

وبلغت مجموع تكاليف المشاريع الجارية والمنجزة خلال العام الحالي 23.951.761 ريالا، ومجموع المشاريع تحت مرحلة الترسية وتوقيع العقود 34.692.948 ريالا، ومجموع المشاريع تحت الطرح والترسية 33.978.763 ريالا.