شكرا لقرائتكم خبر عن انفرادات وكشف التفاصيل.. أخبار "اليوم" الأكثر قراءة خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تغطية إعلامية مرنة استجابة لاهتمامات شعب المملكة وتوافقًا مع تطلعاته واحتياجاته من المعرفة بكل الجوانب الإخبارية، تميزت بها صحيفة اليوم خلال العام 2023 كما عهدها جمهورها دائمًا.

وخلال العام المنصرم، كانت "اليوم" حاضرة في تغطية كل ما يهم الجمهور السعودي، وبرز هذا في الموضوعات الإخبارية الأكثر قراءة عبر موقعنا الإلكتروني في قسم الأخبار ، والتي اهتم بها الجمهور وتجاوبنا معه بتقارير مفصلة، يأتي على رأسها وبالترتيب:

انفردت "اليوم" بنشر ضوابط إيقاف الخدمات لعام 1444هــ ،بعدما أقرها مجلس الوزراء السعودي، في النصف الأول من شهر مارس الماضي.

وذلك قبل أن تبدأ الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ القرار الوزاري وفقًا لهذه الضوابط، إذ كان من المقرر أن يتم تنفيذه في مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ الإقرار.

في الـ 8 من يناير 2023 انطلقت اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني بمدارس التعليم العام للبنين والبنات في جميع مدن ومحافظات المملكة من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، والتي كانت ضمن الحصص الدراسية اليومية في اليوم الدراسي، دون أن تؤثر على سير الحصص الدراسية.

وأتى ذلك وسط توقعات بحالة مطرية خلال ذلك التوقيت مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة شملت معظم مناطق المملكة، مع توقعات بتعليق الدراسة الحضورية في بعض المحافظات، والتي يكون فيها التنبيه متقدمًا أو انخفاض مستوى الرؤية لأقل من 500 متر، وذلك وفقًا للمركز الوطني للأرصاد.

تحتفل المملكة العربية السعودية، بـيوم التأسيس، نفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، في الـ 22 من فبراير كل عام.

وتشارك "اليوم" بتغطية إعلامية مكثفة ومميزة لهذا اليوم كل عام، وفي آخر يناير 2023 نشرت الصحيفة تقريرًا عن يوم التأسيس السعودي 2023 يستعرض فيه تفاصيل ذلك اليوم والاحتفال به.

استكمالًا لتغطية يوم التأسيس 2023 كانت رحلة علم المملكة منذ التأسيس حتى اليوم، حاضرة ضمن أكثر التقارير الإخبارية قراءة في الموقع للعام ذاته، والذي نشر في الـ 10 من فبراير.

ويأخذ التقرير زواره لحرلة في تاريخ العلم السعودي، منذ بداية وضعه خلال زمن إمارة الدرعية وتطوره عبر التاريخ، وكافة تفاصيله المتعلقة بلونه ومقاسه والكتابة عليه.

من بين خدمات منصة أبشر التي تسهم في تيسير حياة المواطنين والمواطنات في المملكة، كانت خدمة تغيير رقم الجوال المسجل بالمنصة.

ونشرت "اليوم" تقريرًا يوضح الخطوات الكاملة لتغيير رقم الجوال المسجل في منصة أبشر بكل التفاصيل.

شهد الـ 6 من مارس 2023 ارتداد مركبات المسافرين المغادرين إلى مملكة البحرين على جسر الملك فهد بمسافة تقارب 3 كم، وهو ما تسبب في ازدحامات مستمرة بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارات الجوازات والجمارك بالجانبين السعودي والبحريني.

وأظهر البث المباشر لجسر الملك فهد وجود 9 كبائن للجمارك مغلقة ما تسبب في اختناق الجسر، فيما أوضحت مصادر لـ"اليوم" أن الازدحامات جاءت نتيجة تدفق أعداد كبيرة جدًا من المسافرين في أوقات متقاربة للمغادرة إلى مملكة البحرين، قابلها تنسيق مستمر وجهود كبيرة من جميع الادارات في كلا الجانبين بالعمل بالطاقة القصوى.

بشروط معينة تتيح الحكومة السعودية إمكانية استخراج الهوية الوطنية للأطفال صغار السن اختياريًا، بين سن 10 إلى 15 عامًا، لكن بشروط معينة.

ومع اهتمام الأهل باستخراج هوية وطنية لأطفالهم، وظهوره في محرك البحث جوجل ضمن قائمة الأكثر بحثًا، كانت "اليوم" حاضرة بتقرير مفصل يوضح طريقة استخراج الهوية وشروطها، إسهامًا منها في توضيح كافة التفاصيل اللازمة لتسهيل حياة المواطنين.