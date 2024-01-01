شكرا لقرائتكم خبر عن خلال شهر.. "نزاهة" تنفذ 1481 جولة رقابية وتوقف 141 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ديسمبر 2023.

شملت تلك القضايا: 1481 جولة رقابية، 207 تحقيقًا، وبلغ عدد الموقوفين (منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة) 141.

وكانت أهم الجهات التي شهدت الجولات: وزارات (الداخلية، الحرس الوطني، العدل، الصحة، التعليم الشؤون البلدية والقروية والإسكان).

وتضمنت الجرائم التي باشرتها "نزاهة": الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، التزوير.