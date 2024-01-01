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خلال شهر.. "نزاهة" تنفذ 1481 جولة رقابية وتوقف 141 شخصًا

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ديسمبر 2023.

شملت تلك القضايا: 1481 جولة رقابية، 207 تحقيقًا، وبلغ عدد الموقوفين (منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة) 141.

وكانت أهم الجهات التي شهدت الجولات: وزارات (الداخلية، الحرس الوطني، العدل، الصحة، التعليم الشؤون البلدية والقروية والإسكان).

وتضمنت الجرائم التي باشرتها "نزاهة": الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، التزوير.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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