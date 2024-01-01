القيادة تهنئ فيولا أمهيرد بمناسبة انتخابها رئيسةً للاتحاد السويسري

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة فيولا أمهيرد، بمناسبة انتخابها رئيسة للاتحاد السويسري.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

تهنئة ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للسيدة فيولا أمهيرد، بمناسبة انتخابها رئيسةً للاتحاد السويسري.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق، المزيد من التقدم والرقي.