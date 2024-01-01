السعودية | ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية كوبا بذكرى يوم التحرير لبلاده

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية كوبا بذكرى يوم التحرير لبلاده والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز، رئيس جمهورية كوبا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.