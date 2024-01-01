تطوير الخدمات الصحية بالمستشفى العام

تعمل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران على تطوير القطاع الصحي بمحافظة شرورة، وذلك من خلال توفير كافة الخدمات اللازمة من أجل تقديم الرعاية للمستفيدين.

يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وأمير منطقة نجران، ونائبه، على الاهتمام بالقطاع الصحي، وتقديم جميع احتياجات ومتطلبات أبناء دوت الخليج.

وقدمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى شرورة العام الخدمات العلاجية والاستشارية لـ37827 مستفيدًا، خلال العام الحالي، وأوضحت صحة نجران أن المستفيدين من أقسام الطوارئ المرضية والإسعافية بالمستشفى بلغوا 23082 مراجعًا، فيما بلغ مراجعو العيادات الخارجية 14745 مراجعًا، والمنومين خلال الفترة نفسها 1385مريضًا.

وجرى تسجيل 467 مولودًا، إضافة إلى إجراء 97880 فحصًا مخبريًا، و10374 فحصًا إشعاعيًا و286 عملية، بحسب ما أكدته صحة نجران، فيما يستقبل مركز المراقبة الصحية بمنفذ الوديعة يوميًا 2000 إلى 3000 مستفيد، حيث تقدم لهم كافة الخدمات الصحية من الوقاية والعلاج والتطعيمات واستقبال حالات العزل، وغير ذلك من الإجراءات الاحترازية والرعاية الصحية الكاملة بمختلف أشكالها.