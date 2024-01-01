أكبر مساجد المجاردة بلا منبر للجمعة

9 شهور على افتتاح مسجد الملك عبدالعزيز في محافظة المجاردة والذي يعد أكبر المساجد من حيث المساحة والسعة والمرافق، وتم افتتاحه ليكون جامعًا تؤدى فيه صلاة الجمعة، ولكن حتى الآن لم تصدر الموافقة على اقامة صلاة الجمعة به، بينما أكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة حسين حامد العيسي أن العمل جاري لاستكمال موافقة الوزارة بهذا الشأن.

يقول علي الشهري إنهم يؤدون الصلوات المفروضة بالمسجد منذ افتتاحه، وبه إمام معتمد للصلوات ومؤذن رسمي. ويأملون أن تصدر الموافقة على إقامة صلاة الجمعة في هذا الجامع الكبير والذي يتسع لأكثر من 5000 مصل بأكثر من 1000 مصلية. وبه عدة مرافق منها مغسلة للأموات ومواقف فسيحة، ويتميز بموقعه وخدمته لعدد كبير من أحياء المحافظة، أما أحمد الشهري فأوضح أن أعداد السكان في تزايد وتزدحم جوامع المجاردة بالمصلين، وفي فصل الشتاء خاصة مع وجود زوار المحافظة من سكان المرتفعات ، وبالتالي فإن إقامة صلاة الجمعة في مسجد الملك عبدالعزيز سيخفف من هذا الزحام خاصة أنه مهيأ لإقامة صلاة الجمعة، تماشيًا مع النمو السكاني والعمراني في المحافظة، وللتوسعة على المصلين والحاجة الفعلية لذلك.

شروط وآليات إقامة صلاة الجمعة في المساجد

- أن يكون الجامع القريب منه يضيق بالمصلين

- لا إذن إلا بوجود مواقف للسيارات إلا إذا كانت الشوارع التي تحده فسيحة

- المسجد له إمام أو مؤذن معينان من قبل الوزارة

المدن

- لا تقل مساحة المسقوفة في المدن عن 900م2

- لا تقل المسافة بينه وبين أقرب جامع له عن 500م

المحافظات

- لا تقل مساحة المسقوف عن 600م2

لا تقل المسافة بينه وبين أقرب جامع عن 1000م

المراكز فئة (أ)

- لا تقل مساحة المسقوف عن 300م2

- لا تقل المسافة عن 2000م

- ألا يقل عدد المصلين عن 40 مصليًا

المراكز فئة (ب) والقرى والهجر

- لا تقل مساحة المسقوف عن 150م2

لا تقل المسافة عن 4000م

- لا يقل عدد المصلين في المساجد عن 30 مصليًا

- لا يقل عدد المساكن عن 20 مسكنًا

- تصديق أسماء جماعة المسجد من رئيس المركز أو القرية أو المعرف بالختم الرسمي