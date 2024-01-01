شكرا لقرائتكم خبر عن لاداعي للمبيدات بعد اليوم.. طريقة منزلية بسيطة للتخلص من الناموس وطرده من المنزل نهائياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الناموس من الحشرات المزعجة التي تكثر في فصل الصيف وتقوم بلدغ الجلد وتسبب في تهيج وحساسية مزعجة وقد تكون احياناً سبباً في نقل الامراض عن طريق الدم لذا لابد من التخلص منها سنقدم لك في هذا المقال طريقة الخل للتخلص من الناموس .



طرد الناموس من المنزل

-املأي عدة أكواب بالخل الأبيض المركز وضعيها إلى جانب النافذة وفي أرجاء الغرفة، ستشاهدين الناموس وهو يخرج من النافذة مغادراً الغرفة.

-‏ هذه الطريقة لها ميزة أخرى وهي منع دخول الناموس أيضاً إلى داخل الغرفة، يمكنك أن تفتح النافذة في ليالي الصيف كما تحبين دون الخوف من الناموس، فقط املأي أكواب الخل المركزة وضعيها حول النافذة ولن يدخل الناموس الى غرفتك.

هذه الأسطح لاتنظف بالخل الأبيض

- ويمكنك تحضير بخاخ خاص بطرد الناموس والمكون من :

-‏ ثلث كوب من الخل الأبيض

- ‏ثلث كوب من الكحول الأبيض

-‏ 10 قطرات من زيت زهرة الاوكاليبتوس

- ‏واستخدميه على أماكن تجمع الناموس.

وهناك بخاخ آخر طارد للناموس مكون من :

- 30 مللي ليتر من زيت الزيتون

-‏ ملعقة خل أبيض

-‏ 10 قطرات من زيت السترونيلا

-‏ واخلطيهم ببعض جيداً ثم ضعيهم في زجاجة رذاذ ورشي على أماكن تواجد الناموس.