شكرا لمتابعة خبر عن استئصال ورم بطني ضخم بعملية منظار دقيقة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق طبي في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي بإجراء عملية منظار ناجحة، لإزالة ورم ليفي رحمي ضخم، حجمه نحو “15” سم، وأنهت العملية معاناة سيدة “أربعينية” مع أعراض حادة استمرت معها لأكثر من “9” سنوات.

وأوضحت ذلك الدكتور جواهر الصحبي استشارية النساء والولادة والمسالك البولية النسائية وجراحات الحوض الترميمة، رئيسة الفريق الطبي المعالج.

وأفادت بأن المريضة راجعت المستشفى بعد معاناة طويلة مع حزمة أعراض، أبرزها انحباس البول واحتياجها المتكرر للقسطرة البولية، وأجريت لها عدة فحوصات شملت التحاليل وأشعة الرنين المغناطيسي، التي كشفت عن وجود ورم طوله نحو “15” سم، بعدها خلص الفريق الطبي إلى ضرورة إزالة الورم عبر تقنية المنظار.

وأشارت إلى أنه بعد إتخاذ الترتيبات اللازمة أخضعت لعملية تم الدخول فيها عبر فتحات صغيرة لا تتعدى الـ”1″ سم، ودون الحاجة إلى فتح البطن، وجرى إزالة الورم بالكامل مع المحافظة على سلامة الأعضاء المجاورة والملاصقة للورم الذي يبلغ طولة “15” سم ووزنه أكثر من “1” كجم.

وأكدت جواهر أن هذا التدخل الجراحي ساهم في الحفاظ على صحة المريضه، إذ بدأت حالتها في التحسن بوتيرة سريعة، وتمكنت من المشي وتناول الطعام في نفس يوم العملية، ولاحقاً اختفت كافة الأعراض التي كانت تعاني منها، وأكدت نتيجة تحليل العينة فيما بعد أن الورم حميد.

وقالت جواهر أن إزالة مثل هذه الأورام بالمناظير، تعد من العمليات المتقدمة، وتتميز عن الجراحة التقليدية بالدقة العالية، وسهولة الإجراء الطبي على المريض، من حيث تقليل الألم والنزف، بالإضافة إلى سرعة التشافي والتأهيل.

وحقق مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي إنجازات طبية لافتة، في الجراحة النسائية بالمنظار حيث أجرى العديد من العمليات الجراحية الدقيقة الناجحة لحالات معقدة، جعلت من المستشفى نموذجاً رائداً في هذا التخصص الدقيق.