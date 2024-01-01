شكرا لمتابعة خبر عن شاب لبناني يقوم بتجربة التمر السعودي لأول مرة مع والدته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر شاب لبناني في مقطع فيديو وهو يقوم بتجربة التمر السعودي مع والدته لأول مرة .

وجاء الشاب في المقطع وهو يقول لوالدته :” بدي دوق وياكي التمر السعودي هذا”، لترد والدته قائلة: واو تمر سعودي، السعودية مشهورة بالتمر وهذا غير التمر ياللي بنجيبه .

وأضافت :” هذا مفيد للسكر يا ابني وبكرا بعمل معمول بيهم بالتمر، حلو كتير وطيب “، فيقول لها الابن :” هذا بياكلوه مع القهوة العربية الطيبة .