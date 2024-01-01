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شاب لبناني يقوم بتجربة التمر السعودي لأول مرة مع والدته .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - ظهر شاب لبناني في مقطع فيديو وهو يقوم بتجربة التمر السعودي مع والدته لأول مرة .

وجاء الشاب في المقطع وهو يقول لوالدته :” بدي دوق وياكي التمر السعودي هذا”، لترد والدته قائلة: واو تمر سعودي، مشهورة بالتمر وهذا غير التمر ياللي بنجيبه .

وأضافت :” هذا مفيد للسكر يا ابني وبكرا بعمل معمول بيهم بالتمر، حلو كتير وطيب “، فيقول لها الابن :” هذا بياكلوه مع القهوة العربية الطيبة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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