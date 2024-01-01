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الأمير تركي الفيصل: المملكة لا تبحث عن رد الجميل ولا تلتفت للاتهامات .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد مدير المخابرات العامة السابق الأمير تركي الفيصل أن ما تفعله المملكة لا تنتظر به ردًا للجميل من أي دولة، لأنها تقدمه لله سبحانه وتعالى.

وأوضح الفيصل أن ما تفعله المملكة بغرض السلام فقط، وأشار أن المملكة استهدفت من بعض الفصائل الفلسطينية، في الخمسينات والستينات الميلادية.

وتابع أن هذه الفصائل هاجمت المملكة بأصواتهم، وكذلك اعتدوا على سفارات المملكة، مؤكدًا أن المملكة لم تأبه لكل هذا لأن نذره كان على القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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