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الزعاق بوضح لماذا تأخر البرد حتى اليوم .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أجاب الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، يجيب على سؤال تأخر البرد حتى الآن.

وقال الزعاق في مقطع فيديو ظهر من خلاله:” شلونكم عساكم طيبين هالأيام هذي تعتبر من اليوم وطالع هي الأيام الأبرد في السنة ويحسبونه من النجم الثالث من الأربعانية وشباط أول وشباط ثاني .”

وأضاف:” أن مدته ٣٩ يوم آخر شهر ديسمبر على أول شهر يناير وهذه أبرد أيام السنة عالميًا والثلوج تكسو الشمال وبلاد الشام ومن هالقبيل .”

وتابع :” الناس تقول ما جانا برد ليش، لأن أول الموسم تتابعت علينا الحالات المطرية وهي تكسر خشم البرد .”

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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