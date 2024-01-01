شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق بوضح لماذا تأخر البرد حتى اليوم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، يجيب على سؤال تأخر البرد حتى الآن.

وقال الزعاق في مقطع فيديو ظهر من خلاله:” شلونكم عساكم طيبين هالأيام هذي تعتبر من اليوم وطالع هي الأيام الأبرد في السنة ويحسبونه من النجم الثالث من الأربعانية وشباط أول وشباط ثاني .”

وأضاف:” أن مدته ٣٩ يوم آخر شهر ديسمبر على أول شهر يناير وهذه أبرد أيام السنة عالميًا والثلوج تكسو الشمال وبلاد الشام ومن هالقبيل .”

وتابع :” الناس تقول ما جانا برد ليش، لأن أول الموسم تتابعت علينا الحالات المطرية وهي تكسر خشم البرد .”