تراند اليوم : أول تعليق من سفارة المملكة في اليابان بعد وقوع الزلزال وإنذار الـ"تسونامي"

صحيفة الخليج 365: أصدرت سفارة المملكة لدى اليابان، بيانا بعد وقوع الزلزال في اليابان وحدوث تسونامي، مشيرة إلى أنها تتابع آثار الزلزال وتبعاته.

وأكدت السفارة سلامة المواطنين السعوديين، مهيبة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.

وذكرت أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862، متمنية السلامة للجميع.

وكان زلزال قوي قد هز وسط اليابان اليوم الاثنين، وصدرت على إثره تحذيرات من موجات مد عاتية "تسونامي" في وسط البلاد وعند الساحل الغربي؛ بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية.