شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" توضح حقيقة فتح التسجيل لحجاج الداخل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزارة الحج والعمرة من تداول معلومات مغلوطة حول فتح التسجيل لحجاج الداخل.

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها على "إكس": بالإشارة إلى ما يتم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي، فإن وزارة الحج والعمرة تنوه إلى أنه لم يتم الإعلان

رسميًا عن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم حج 1445هـ، أو باقات الحج، ونحو ذلك.

وعلقت على المنشور: "تجنّب المعلومات المغلوطة، والمصادر غير الموثوقة، واكتفِ بالمصادر الرسمية، ففيها تجد كل ما يهمك عن رحلة الحج لهذا العام".

وأهابت وزارة الحج والعمرة بالجميع إلى ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من الوزارة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أو ما ينشر عبر حساباتها الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي، أو بالاتصال الهاتفي بمركز العناية بالمستفيدين.