انت الان تتابع "عقيلي" ينال اعتماد الاختصاص السعودي في "طب الأسرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 يناير 2024, 12:47 مساءً

حصل الدكتور محسن حسن عقيلي، على اعتماد الاختصاص السعودي في طب الأسرة. جاء ذلك بعد اجتياز الاختبار الكتابي والسريري العملي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وتلقى "عقيلي" التبريكات من الأقارب والأصدقاء والزملاء، بهذه المناسبة. "الخليج 365" تهنئ "عقيلي"، وتتمنى له المزيد من النجاحات في حياته العملية والعلمية.

كانت هذه تفاصيل خبر "عقيلي" ينال اعتماد الاختصاص السعودي في "طب الأسرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.