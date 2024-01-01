"المشرافي" رئيسًا لقسم الشريعة بكلية الشريعة والحقوق في جامعة شقراء

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محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار رئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف، بتكليف الدكتور محمد عليان المشرافي، رئيسًا لقسم الشريعة بكلية الشريعة والحقوق بجامعة شقراء.

ويُعد "المشرافي" من الكفاءات الأكاديمية والإدارية؛ إذ إن لديه خبرات علمية وعملية متنوعة؛ فقد كلف مشرفًا عامًا على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة، وشارك في العديد من المؤتمرات وورش العمل، وحضر عددًا من الدورات العلمية.

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