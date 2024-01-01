انت الان تتابع مسؤولون إسرائيليون: "حماس" تملك أسلحة كافية للاستمرار في القتال لمدة عامين أو ثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 يناير 2024, 1:04 مساءً

نقل موقع "واي نت" الإسرائيلي عن مسؤولي دفاع كبار، اليوم (الاثنين)، أنهم يعتقدون أن لدى حركة "حماس" الفلسطينية مخزون أسلحة وقدرة على الاستمرار في إطلاق الصواريخ لعامين أو ثلاثة. وذكر الموقع أن "إسرائيل" بدأت إعداد ملاجئ وحواجز إضافية؛ لحماية منطقة الحدود مع غزة، وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي. ودوّت صفارات الإنذار في وسط "إسرائيل" في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد إطلاق "حماس" عددًا من الصواريخ على تل أبيب وضواحيها.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولون إسرائيليون: "حماس" تملك أسلحة كافية للاستمرار في القتال لمدة عامين أو ثلاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.