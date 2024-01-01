شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يقبض على مخالفين بتهريب القات المخدر بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف قوات الأمن بالمملكة مجهوداتها لمواجهة كل المخالفات وعمليات الترويج وتهريب المخدرات.

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود وهم 9 من الجنسية اليمنية، و5 من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.