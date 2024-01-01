شكرا لمتابعة خبر عن الطفل ⁧براك حسين‬⁩ يعود للكويت ‬⁩بعد رحلة علاجية في المملكة‬⁩ استمرت لمدة عامين.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى والد الطفل الكويتي ⁧‫براك حسين‬⁩ القصة الكاملة بعد رحلة علاجية في المملكة استمرت لمدة عامين.

وقال والد براك :” أجدد الشكر والإجلال والاحترام والتقدير لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالتكرم بعلاج ولدي براك حسين في المملكة العربية السعودية ”

وأضاف” تم اجراء عمليتين كبرى لولدي براك خلال السنة الماضية وتكللت بالنجاح ولله الحمد ،الآن تلقى براك العلاج بالمستشفى وحالته مستقرة ، ولم يتبقى له إلا عمليات شد الأسلاك المتواجدة بالعمود الفقري كل ٦ أشهر ولا يوجد بها أي خطورة وبعدها يرجع لعلاج طبيعي مكثف حتى يسترد حركته الطبيعية”.