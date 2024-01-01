إيران تدفع بسفينة عسكرية إلى البحر الأحمر لـ"تأمين الممرات الملاحية"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 يناير 2024, 1:55 مساءً

ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم (الإثنين)، أن مدمرة بحرية إيرانية عبرت مضيق باب المندب ودخلت البحر الأحمر؛ للعمل على "تأمين الممرات الملاحية". وأضافت أن المدمرة الحربية "ألبرز" وصلت البحر الأحمر، وأن السفن الحربية الإيرانية "تعمل في المنطقة لتأمين الممرات التجارية ومواجهة القراصنة ومهمات أخرى". وبيّنت "تسنيم" أن "المدمرة عادت للأسطول الجنوبي لإيران بعد إصلاحات، وإدخال أنظمة تقنية جديدة".

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