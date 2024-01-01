شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 8753 جولة رقابية دعماً للامتثال البلدي في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الإدارات الاشرافية بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية بأمانة الطائف خلال شهر نوفمبر الماضي 8753 جولة رقابية على المرافق والمنشآت التجارية والصحية، وتم تغطية كافة محاور المدينة في نطاق خدمات 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المنشآت المخالفة، وجرى وضعها ضمن برنامج الرقابة المباشرة لحين معالجة التجاوزات المضبوطة والمخالفات المسجلة.

وتم دعم حملات الرقابة الميدانية المكثفة التي تنفذها الأمانة على كافة الأنشطة والمهن للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية، بما يضمن صحة وسلامة المواطن والمقيم على السواء، ونتج عن البرنامج الرقابي مصادرة وإتلاف الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، ومنع تداول الأغذية المجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وشملت المخالفات المضبوطة خلال الشهر الماضي تداول واستخدام مواد منتهية الصلاحية، وعدم التقيد بزي موحد للعاملين، وعدم نظافة حاوية النفايات، وتخزين المنظفات الكيميائية مع الأغذية، وعدم وجود الشهادة الصحية داخل المنشأة، ووجود ملاحظات على المصائد، بالإضافة إلى استخدام قواعد تخزين من مواد قابلة للصدأ وقواعد خشبية، وعدم وضع تواريخ الصلاحية على المواد المعبأة، وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر دون بيانات توضح الصلاحية والمصدر، وعدم وضع السعرات الحرارية على المنتجات المعروضة، وعدم إيضاح مصدر اللحوم، واستخدام أواني طهي غير صالحة، وعدم وجود شهادات صحية للعمالة.وأكدت الأمانة مواصلتها للحملات الرقابية لدعم برنامج الإمتثال للأنظمة واللوائح البلدية ورفع معدلاته، مع تغطية كافة الأنشطة وحتى البسطات المتجولة، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، ونوهت الأمانة بالمنشآت التي سجلت تقدما في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي، أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940، وأبانت أن المواطن شريك فعال للأمانة في الجهد الرقابي البلدي.