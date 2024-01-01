وزير إسرائيلي: حرب غزة فرصة لتهجير سكانها وإعادة استيطانها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 يناير 2024, 3:04 مساءً

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنه يدعم فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الخارج، وأن الحرب تمثل فرصة للتركيز على تجهير سكان غزة"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم (الاثنين). وخلال اللقاء الأسبوعي لحزبه "عوتسما يهوديت"، قال "بن غفير" ذو التوجه اليميني المتطرف: "إن مثل هذه السياسة من شأنها أن تسهل عودة سكان البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لحدود غزة وكذلك المستوطنات الإسرائيلية داخل قطاع غزة التي تم إخلاؤها عام 2005". وأضاف: "إن هذا الحل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني". وتابع بن غفير: "لا يمكننا الانسحاب من أي منطقة نحن متواجدون فيها في قطاع غزة، وأنا لا أستبعد الاستيطان اليهودي هناك فحسب، بل أعتقد أنه أمر مهم أيضًا".

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