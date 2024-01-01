"اليامي" إلى المرتبة التاسعة بـ"تعليم نجران"

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محمد بن مسعود - الدمام - ‫صدرت موافقة وزارة التعليم، بترقية مدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب تعليم شرق نجران حسن بن عسكر اليامي، إلى المرتبة التاسعة.

ويعد "اليامي" من الكفاءات الإدارية المتميزة، وأسرة التعليم بالمنطقة تهنئه وتبارك له هذه الترقية، وتتمنى له دوام النجاح والتفوق.

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