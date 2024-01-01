شكرا لقرائتكم خبر عن 100 تصريح لرعي النحل بمحميتين في المملكة خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، صدور أكثر من 100 تصريح لرعي النحل خلال عام 2023.

وأشارت أن هذا جاء وفق ضوابط تضمن الحفاظ على البيئة الطبيعية وتعزز استدامتها.

تنمية الغطاء النباتي

وأكدت أن هذه المبادرة تعزيزًا لجهود الهيئة التي تبذلها في تنمية الغطاء النباتي.

وخلال عام 2023 جرى إصدار التصاريح لأكثر من 50 موقعًا مختلفا تضمنت هذه المواقع أنواعًا من العسل.

تراخيص المناحل

الهيئة أكدت على أن تراخيص المناحل تُمثل خطوة فعّالة نحو حماية واستدامة النظام البيئي.

كما أنها تتماشى مع توجهات المملكة الرامية إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز الفرص الاستثمارية للنحالين.