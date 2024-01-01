حصتان تدريبيتان ضمن إعداد الأخضر للآسيوية.. و"هزازي "و"أيمن" في التدريبات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 يناير 2024, 4:52 مساءً

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته في معسكره المقام في سيلين بدولة قطر خلال الفترة (31 ديسمبر- 11 يناير)، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير الجاري. ميدانياً، قسم المدير الفني "روبرتو مانشيني" البرنامج التدريبي لحصتين تدريبيتين أجريت كلتاهما على ملعب منتجع سيلين، الأولى في الفترة الصباحية حيث قسم مانشيني اللاعبين لمجموعتين، الأولى أجرت الاختبارات اللياقية الفسيولوجية، فيما اكتفت المجموعة الثانية بتمارين تقوية في النادي الرياضي. فيما فرض مانشيني في الفترة المسائية تمارين اعتيادية بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمة على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متصل، شارك الثنائي "علي هزازي، أيمن يحيى" في الحصة التدريبية بعد اكتمال جاهزيتهما. ويواصل المنتخب السعودي برنامجه الإعدادي يوم غدٍ الثلاثاء بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية كلتاهما على "ملعب منتجع سيلين".

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