انت الان تتابع صاحب فيديو "سامحوني".. "تنمية الأفلاج" تودع مقيماً باكستانياً بالهدايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 يناير 2024, 5:18 مساءً

تفاعلت جمعية تنمية الأفلاج مع "فيديو" متداول، اليوم الاثنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مقيم باكستاني يعمل في المحافظة، منذ 30 عاماً، يعلن رحيله ويطلب من الأهالي مسامحته. وظهر المقيم الباكستاني "محمد جان"، وهو يطلب من الأهالي مسامحته، عقب عزمه الرحيل النهائي لبلاده، بعد 30 عاماً بالأفلاج. وأشاد المقيم البالغ من العمر 60 عاماً، بتعامل الأهالي الحسن معه طوال عمله بالمحافظة، مثمناً رقي التعامل من الكبير والصغير. وطلب "جان"، خلال تكريمه من "تنمية الأفلاج"، مساء اليوم الاثنين، من الأهالي فقط الدعاء له، مثمناً للجمعية مبادرتها الاجتماعية في تلك اللفتة الكريمة.

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