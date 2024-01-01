شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص لترويجه مخدرات بجازان وإحباط تهريب 90 كلجم بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل جهود مكافحة المخدرات، إذ قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة صامطة بمنطقة جازان.

وأشارت إلى أنه روّج مادة الإمفيتامين المخدر، لافتة إلى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

جهود مكافحة المخدرات

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

طرق الإبلاغ عن مروجي المخدرات

هذا وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وأشارت إلى إمكانية الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

كما يمكن التواصل عبر بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات على رقم (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وأكدت أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.