شرطة الرياض تقبض على فلسطيني سرق 2.4 مليون ريال

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النائب العام يستقبل نظيره بإمارة رأس الخيمة
استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مقر النيابة العامة بالرياض، النائب العام لإمارة رأس الخيمة المستشار حسن سعيد...
459 طلبا من متبرعين لبناء المساجد وترميمها
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن تلبية 459 طلباً لمتبرعين لبناء المساجد وترميمها بمختلف مناطق المملكة خلال العام...
هروب للناقلات من الميزان الثابت في الطريق الدولي
استغلت ناقلات الشحن البري الطريق الدولي الجديد بمنطقة جازان لتجاوز الميزان الثابت بمحافظة الدرب شمال المنطقة هربا من دفع رسوم...
50 ألف جولة تفتيش للالتزام البيئي
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خطته التشغيلية للعام الجديد 2024، تحت شعار «لِنكُن» التي تتواءم مع الإستراتيجية...
مهرجان حلي يوم التأسيس
تفاجأ أهالي وزوار مركز حلي، التابع لمحافظة القنفذة، بعدم إقامة مهرجان شتوي فيه هذا العام. وقال عبدالله أحمد إن مهرجان حلي الشتوي...
مليون شجرة بروضة الخفس
بدأ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تنفيذ أعمال الرعاية والحماية لمليون شجرة محلية برية في روضة الخفس،...
تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي للمستفيدين لعام كامل
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية...
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