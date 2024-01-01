شرطة الرياض تقبض على فلسطيني سرق 2.4 مليون ريال

النائب العام يستقبل نظيره بإمارة رأس الخيمة استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مقر النيابة العامة بالرياض، النائب العام لإمارة رأس الخيمة المستشار حسن سعيد... الرياض: الرياض: دوت الخليج 19 جمادى الآخرة 1445 هـ 19 جمادى الآخرة 1445 هـ 459 طلبا من متبرعين لبناء المساجد وترميمها أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن تلبية 459 طلباً لمتبرعين لبناء المساجد وترميمها بمختلف مناطق المملكة خلال العام... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 19 جمادى الآخرة 1445 هـ 19 جمادى الآخرة 1445 هـ هروب للناقلات من الميزان الثابت في الطريق الدولي استغلت ناقلات الشحن البري الطريق الدولي الجديد بمنطقة جازان لتجاوز الميزان الثابت بمحافظة الدرب شمال المنطقة هربا من دفع رسوم... جازان: سلطان عسيري جازان: سلطان عسيري 19 جمادى الآخرة 1445 هـ 19 جمادى الآخرة 1445 هـ 50 ألف جولة تفتيش للالتزام البيئي أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خطته التشغيلية للعام الجديد 2024، تحت شعار «لِنكُن» التي تتواءم مع الإستراتيجية... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 19 جمادى الآخرة 1445 هـ 19 جمادى الآخرة 1445 هـ مهرجان حلي يوم التأسيس تفاجأ أهالي وزوار مركز حلي، التابع لمحافظة القنفذة، بعدم إقامة مهرجان شتوي فيه هذا العام. وقال عبدالله أحمد إن مهرجان حلي الشتوي... المجاردة: محمد آل عمر المجاردة: محمد آل عمر 19 جمادى الآخرة 1445 هـ 19 جمادى الآخرة 1445 هـ مليون شجرة بروضة الخفس بدأ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تنفيذ أعمال الرعاية والحماية لمليون شجرة محلية برية في روضة الخفس،... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 19 جمادى الآخرة 1445 هـ 19 جمادى الآخرة 1445 هـ تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي للمستفيدين لعام كامل وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 19 جمادى الآخرة 1445 هـ 19 جمادى الآخرة 1445 هـ

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