مسؤول أمريكي: سحب إسرائيل لبعض قواتها من غزة بداية تحول لعمليات أقل كثافة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 يناير 2024, 5:48 مساءً

نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي، اليوم (الاثنين)، أن قرار إسرائيل سحب بعض قواتها من قطاع غزة هو على ما يبدو بداية تحول تدريجي إلى عمليات أقل كثافة في شمال القطاع الفلسطيني، على الرغم من استمرار القتال هناك. وقال المسؤول: "يبدو أن هذا هو بداية التحول التدريجي نحو عمليات أقل كثافة في الشمال والتي كنا نشجعها، وهو ما يعكس النجاح الذي حققه الجيش الإسرائيلي في تفكيك القدرات العسكرية لحماس هناك. غير أنني أود أن أحذر من استمرار القتال في الشمال، وهذا لا يعكس حدوث أي تغيير للوضع في الجنوب". وأفاد سكان في وقت سابق من اليوم بأن إسرائيل سحبت دباباتها من بعض أحياء مدينة غزة. وأعلنت إسرائيل خططاً لتغيير أساليبها وتقليص عدد جنودها، لكن القتال احتدم في أماكن أخرى من القطاع وسط قصف مكثف.

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