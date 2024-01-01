الشيخ "المعجب" يستقبل النائب العام لإمارة رأس الخيمة والوفد المرافق له

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 يناير 2024, 6:23 مساءً

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم، في مقر النيابة العامة بالرياض، النائب العام لإمارة رأس الخيمة المستشار حسن سعيد محيمد والوفد المرافق له. ورحب "المعجب" في بداية اللقاء بالنائب العام لرأس الخيمة، وتبادل معه الأحاديث الودية الأخوية، منوهًا بالعلاقات الوثيقة والمتينة بين الأجهزة القضائية في كلا البلدين، الذي يأتي نتيجة للترابط الراسخ والثابت الذي يربط القيادتين والشعبين الشقيقين. واستعرض الجانبان تعزيز التعاون في المجالات القانونية خصوصًا الجزائية منها والاستفادة من التجارب الناجحة والأساليب العدلية الحديثة، إضافةً إلى تبادل الخبرات الحديثة في هذا الشأن.

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